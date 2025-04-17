В Москве в "Художественном" пройдет ретроспектива фильмов Джармуша

Программу "Джим Джармуш. Избранное" представит с 25 апреля по 1 мая кинотеатр "Художественный" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"В [программу] войдут шесть фильмов культового режиссера американского независимого кино: инди-шедевр "Кофе и сигареты", альманахи "Ночь на земле" и "Таинственный поезд", меланхоличный вестерн с молодым Джонни Деппом "Мертвец", а также поздние картины режиссера - эстетский вампирский триллер с Тильдой Суинтон "Выживут только любовники" и поэтичная мелодрама с Адамом Драйвером "Патерсон", - рассказали в пресс-службе.

Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.