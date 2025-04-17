Аномальная погода ожидается в Москве

В Москве с 18 по 22 апреля прогнозируется аномально жаркая погода, предупредила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

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«В период с 18 по 22 апреля 2025 года в Москве ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», – говорится в сообщении.

Москвичей предупредили о температурных качелях

В МЧС призвали москвичей надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.