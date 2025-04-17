В мае в столичной городской усадьбе Долгоруковых – Бобринских на Малой Никитской, где располагается Ельцин-центр, начнутся регулярные экскурсии, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на зама исполнительного директора центра Людмилу Телень.

Посетители смогут увидеть внутреннее устройство и убранство старинной усадьбы и узнать о ее истории и недавней реставраций, в ходе которой специалисты по архивным фото и эскизам вернули фасадам исторический цвет и восстановили интерьеры (паркет, светильники, камины, изразцовую печь и т. д.) начала XIX века.

Ознакомиться с афишей мероприятий в усадьбе можно на сайте Ельцин-центра.

Адрес: усадьба Долгоруковых – Бобринских, ул. Малая Никитская, д. 12, стр. 1.

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