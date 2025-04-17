На востоке Москвы благоустроят парк «Янтарная горка»

Там обновят пешеходные и беговые дорожки с резиновым покрытием, создадут зоны отдыха с лавочками и качелями, установят площадку с мини-амфитеатром и сценой для мероприятий. Детскую площадку увеличат и поделят на зоны. На спортивной установят новые силовые тренажеры, фитнес-станцию и площадку для кроссфита. Также обустроят территорию для игры в футбол и баскетбол.

На собачьей площадке заменят оборудование для дрессировки, обновят ограждение и покрытие.

Поддержка и создание комфортной инфраструктуры во всех районах столицы — важная задача программы «Мой район».