Столетний рекорд температуры побит в Москве

Столетний температурный рекорд побит в Москве, на ВДНХ воздух прогрелся до 22,5 градуса тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

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"Тем самым перекрыт рекорд для 18 апреля, который был установлен аж в 1921 году, тогда 18 апреля температура была 22,1 градуса", – объяснил специалист.

При этом воздух в столице продолжает нагреваться.

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала 2025 года. На базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до плюс 12,7 градуса. Синоптики уточняли, что это примерно на градус ниже климатической нормы июля. Подобного тепла ночью в этом году еще не наблюдалось.

При этом до конца месяца в Центральной России не исключен снегопад. Столбик термометра по ночам в конце апреля может упасть до 0 градусов, что может взывать "белых мух" – слабый снег, который будет таять на земле.