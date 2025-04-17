Три крольчонка родились на «Городской ферме» ВДНХ

На «Городской ферме» ВДНХ в марте появились на свет трое крольчат, теперь их могут увидеть посетители. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

«В марте у крольчихи Крошки на «Городской ферме» ВДНХ родились трое крольчат. Несколько недель Крошка скрывала новорожденных малышей от посторонних глаз. Так работают инстинкты животного. Пока потомство совсем маленькое, крольчиха их не показывает никому, так для нее и малышей безопаснее. <…> Лишь в начале апреля заботливая мамаша показала крольчат сотрудникам. Малыши уже немного подросли, и теперь их могут увидеть гости фермы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что новые обитатели фермы чувствуют себя хорошо, активно передвигаются по вольеру и с аппетитом едят. У крольчат редкий окрас.