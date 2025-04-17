В "Лосином острове" зацвела лиственница даурская

В национальном парке "Лосиный остров" наблюдается цветение лиственницы даурской. Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка.

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"Весной среди нежно-зеленых иголок этого дерева появляются крошечные розовые бутоны, похожие на "миниатюрные розы". Это не цветы, а будущие шишки. Лиственницы растут в регионах с умеренным и холодным климатом, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что лиственница даурская, внесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самое морозостойкое дерево, зацветает весной – обычно в апреле или мае.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" расцвели первые в этом сезоне магнолии. Они процветут приблизительно до середины мая.

До этого в "Аптекарском огороде" раскрылся трупный цветок. В оранжерее можно увидеть, как он выглядит изнутри.