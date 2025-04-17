Схема движения изменится в апреле и мае в нескольких округах столицы

Схема движения изменится в апреле и мае в Центральном, Западный и Юго-Восточный административных округах столицы, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Ограничения затронут также и работу пешеходных переходов. Кроме того, в этих местах водители временно не смогут парковать автомобили.

В частности, с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля будет ограничено движение по внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе из-за подготовки к параду Победы. В указанный период будут перекрыты участки:

на Новорязанском шоссе от дома 3, корпуса 1 до МКАД;

на Волгоградском проспекте от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК);

на Проектируемом проезде № 3502;

на Шоссейном проезде.

В свою очередь, 23 апреля с 21:00 и до окончания мероприятия будут закрыты для проезда участки Тверской улицы: от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

Также недоступны для проезда будут улицы 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд и Большая Никитская, а также съезд на Тверскую улицу со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строения 2 до дома 2, строения 1 на 1-й Тверской-Ямской улице. Кроме того, на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке возможны кратковременные перекрытия.

Вместе с тем с 22:30 29 апреля и 3 мая закроют улицы Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженка, Моховая, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная, Садовая-Каретная, а также 1-ю и 2-ю Брестские улицы.

Более того, будет прекращено движение на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Открытие дорог будет осуществляться по мере прохождения колонны. Водителей предупреждают, что с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая на указанных выше участках будет запрещена парковка.

С 16:30 до 19:00 29 апреля и 3 мая, а также с 05:00 до 08:00 7 мая и 9 мая автомобилисты не смогут проехать по следующим улицам:

Проектируемый проезд № 3502;

Шоссейный проезд;

Земляной Вал;

Марксистская;

Садовая-Черногрязская;

Садовая-Спасская;

Садовая-Каретная;

Большая Садовая;

Садовая-Кудринская.

Кроме того, будут закрыты участки Волгоградского проспекта от Люблинской улицы до Абельмановской, Таганская площадь, Новинский бульвар и Садовое кольцо на отрезке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Также ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка.

Парковочные места на этих участках будут недоступны для автомобилей с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая и с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая.

По причине проведения мероприятий временно изменена схема движения будет и в районе Таганской площади. С 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, а также 7 и 9 мая с 05:00 до 13:00 будет организовано двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка. Аналогичные изменения коснуться переулков Маяковского и Марксистского, а также участка улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.