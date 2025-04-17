Собянин рассказал о масштабной модернизации Морозовской больницы

В Москве продолжаются работы по модернизации Морозовской детской больницы. Об этом в четверг, 17 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

На данный момент начались работы по реставрации 10-го корпуса.

Собянин отметил, что здание в 4-м Добрынинском переулке является объектом культурного наследия регионального значения. Там запланированы работы на фасаде и кровле.

Так, внутри здания будут отреставрированы кирпичная кладка стен, своды Монье в подвале, а также будут восстановлены полы из метлахской керамической плитки.

Работы пройдут в рамках комплексной модернизации Морозовской детской больницы. В 2017 году там построен крупнейший в столице детский лечебный корпус. Позже был проведен капитальный ремонт трех корпусов: осенью 2022 года после ремонта был открыт педиатрический корпус №1.

— Сейчас идет обновление корпусов №15, 16, 17. Запланировано комплексное благоустройство территории, — заключил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее Собянин осмотрел ход работ по комплексной модернизации Московского клинического научного центра имени Логинова. Глава города отметил, что эта клиника — один из пяти якорных онкологических стационаров столицы.