В кинопарке "Москино" снимут драму о Владимире Маяковском

Драму о жизни поэта Владимира Маяковского снимут в кинопарке "Москино". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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Для съемок в кинопарке возведут декорацию "Москва времен конструктивизма", повторяющую архитектуру столицы начала XX века. Локацию разработала команда специалистов с художником кинопарка Сергеем Февралевым, который ранее работал над некоторыми площадками, в частности "Москва 1940-х", "Центр Москвы", "Ковбойский городок".

В новой декорации Февралеву предстояло передать амбиции основоположников конструктивизма, художников 1910–1930-х годов. Здания с массивными, четкими и нестандартными формами стали воплощением политических и художественных идей времени.

В дальнейшем в локации дополнительно установят настоящие рельсы, по которым будет ездить трамвай начала XX века.

"Импульсом к появлению конструктивизма послужил стремительный научно-технический прогресс во второй половине XIX века. На смену аграрному и сельскому миру пришли индустриальные города. Люди массово перебирались туда из деревень, менялись отношения полов и структура семьи, угасала роль религиозных традиций, усиливалась вера в могущество технологий", – рассказал Февралев.

Он отметил, что поколение радикальных художников и архитекторов той эпохи появилось благодаря масштабным переменам в обществе. Изменения зданий и драматургию того времени команда специалистов воплотила в новой декорации.

Съемки картины о жизни поэта стартуют летом 2025 года. В центре сюжета драмы окажется история сложных отношений поэта с загадочной женщиной, которую он любил всю жизнь.

Режиссером проекта выступит Овез Нарлиев, а за производство будет отвечать кинокомпания, известная по фильму "Сто лет тому вперед", сериалам "Фишер" и "Престиж".

Между тем в "Москино" завершились съемки остросюжетного детективного сериала с элементами боевика "Смерш. 1944". По сюжету сериала в 1944 году немцы активно используют свою разведку, чтобы переломить ход войны. Два капитана контрразведки СМЕРШа Константин Лавров и Павел Семенов вступают в схватку с врагом.

Главными актерами сериала стали Игорь Петренко и Владислав Котлярский. Вместе с ними в проекте приняли участие Лянка Грыу, Анастасия Микульчина, Павел Харланчук, Сергей Иванюк и другие.