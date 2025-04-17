На пруды в трех парках вернулись лебеди

Лебеди с наступлением теплой погоды в Москве вернулись на пруды в Лианозовском парке, музее-заповеднике "Царицыно" и "Митино". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"На территории четырех прудов в парках столицы, подведомственных департаменту культуры города Москвы, обитает более 30 лебедей. Их можно встретить в Лианозовском парке, музее-заповеднике "Царицыно", парке им. Горького и "Митино". Лебеди вернулись на пруды на всех территориях, кроме Парка Горького. Там они появятся в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, каждую зиму лебедей временно перемещают в теплые вольеры, а с наступлением тепла выпускают в привычную среду обитания. Во время зимовки птицы получают сбалансированное питание: комбикорм, бобы, злаковые, овощи и салатные листья и витаминные подкормки. С наступлением тепла они могут самостоятельно добывать корм, а также продолжают получать дополнительное питание с витаминами от сотрудников парка.

Ранее "Мосгорпарк" призывал москвичей не подкармливать птиц хлебом, а также соленой, сладкой и острой пищей.