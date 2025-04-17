Бесплатные автобусные маршруты до кладбищ Москвы будут работать в Пасху

В Пасху, 20 апреля, автобусы будут перевозить пассажиров с 9:00 до 19:00, в ночь на 20 апреля будет продлена до 3:30 работа около 150 наиболее востребованных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По поручению Сергея Собянина в дни пасхальных праздников мы продлеваем работу метро и МЦК и организуем комфортную и безопасную перевозку пассажиров до городских мемориальных комплексов. Станции метро и МЦК будут открыты на вход до 2:00. В эти выходные выпустим более 590 автобусов и электробусов на специальные бесплатные маршруты. На остановках наземного транспорта и на станциях метро уже разместили временную навигацию для удобства пассажиров. Кроме того, в метро будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров – они подскажут маршрут и проводят до нужной остановки», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что в праздник будут организованы специальные бесплатные экспресс-маршруты до городских кладбищ, которые получат номера Э, Э1, Э2 и Э3. Как и некоторые регулярные маршруты автобусов, ими можно будет воспользоваться с 9:00 до 19:00. В этот же день на 32 специальных, усиленных и регулярных маршрутах задействуют свыше 590 автобусов.

В ночь на 20 апреля будет продлена работа станций метро и МЦК на вход до 2:00, а также до 3:30 будет продлена работа почти 150 наиболее востребованных маршрутов. Кроме того, будет курсировать 18 регулярных ночных маршрутов.

Для удобства пассажиров на едином транспортном портале создали специальную страницу, где легко можно уточнить маршруты до кладбищ и ночные рейсы, уточнили в Дептрансе. Маршруты, продленные в пасхальную ночь, разделили на категории: 25 магистральных, пять частых районных, 85 районных, 15 социальных и 18 трамвайных. Это поможет пассажирам ориентироваться и искать нужный маршрут.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта столица приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 млн жителей 11 регионов России.