Московский зоопарк пополнился новыми морскими зайцами

В Московском зоопарке появились два новых обитателя павильона «Ластоногие» — морские зайцы по кличкам Макс и Чарли. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного зоосада.— Максу и Чарли по 7 лет, они считаются подростками. Новоселы адаптируются к новому месту и демонстрируют хороший аппетит.

© Вечерняя Москва

Они приехали к нам с дефицитом веса — так по прибытии они весили порядка 80-90 килограмм каждый, и за первый месяц они «наели» по 15 килограмм. Для сравнения, их ровесник Гарри, которому также 7 лет, весит почти вдвое больше — порядка 180 килограмм, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

После карантина новоселов перевели в экспозиционный бассейн, где они делят пространство с другими обитателями: утром с ними плавают самки моржа Роузи и Раиса, а также ларга Буся, а после обеда — самки сивуча Лиза, Маша и Малышка. Гарри же живет в отдельном бассейне, и пока зоологи не планируют объединять его с новыми сородичами, говорится в Telegram-канале Московского зоопарка.

Также в экспозиции «Фауна России» Московского зоопарка поселился Чебурашка — так зовут нового обитателя зоосада, самца американской норки.