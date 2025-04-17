Москвичам пообещали дожди

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве до когда текущей недели.

«Сегодня в течение дня ждём дождь. С утра ещё имеются прояснения, а дальше преимущественно облачная погода. Температура сегодня немного просядет — похолодает до +16...+18 °С», — рассказал он.

В пятницу также ожидается преимущественно пасмурная погода с небольшим дождём, продолжил Ильин.

«Будет накрапывать в течение суток с перерывами. Температура ночью — +9...+11 °С, днём — +19...+21 °С», — отметил синоптик.

По его словам, небольшая вероятность дождя в столице существует и в субботний день.

«В субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью в Москве может доходить до +12 °С, а днём ещё потеплеет — до +21...+23 °С», — сказал он.

В воскресенье будет погода без осадков с незначительной облачностью. Ночью температура составит +8...+13 °С, а днём прогреется до +19...+24 °С. Ветер в течение ближайших дней будет юго-западный с силой 3-8 м/с, в воскресенье стихнет до 2-7 м/c», — подытожил специалист.

Ранее в среду был перекрыт температурный рекорд, который держался в столице с 1920 года.