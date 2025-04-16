Москвичей предупредили о температурных качелях

Расставаться с куртками москвичам еще рано — температура в столице скоро вновь пойдет вниз. Об этом горожан в интервью «Пятому каналу» предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В апреле в столице будут наблюдаться температурные качели. Так, за последние три дня столбики термометров в Москве поднялись с отметки в плюс 3 градуса до плюс 22-х. В пасхальное воскресенье температура и вовсе достигнет плюс 25 градусов. Ночью воздух не будет остывать ниже плюс девяти градусов. Эти показатели скорее соответствует норме июня, чем апреля, и весной фиксировались лишь пять раз за всю историю метеонаблюдений, отмечает Тишковец.

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Однако такое тепло, по прогнозам синоптика, будет держаться в мегаполисе только пять дней. С Тишковцом солидарен и другой специалист, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его сведениям, очередная волна похолодания придет после 25 апреля. Она будет слабей предыдущей: устойчивого снежного покрова и заносов за это время не образуется.