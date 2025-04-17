Системы отопления заменят в более 600 домах

В текущем году специалисты комплекса городского хозяйства планируют заменить внутридомовые системы центрального отопления в свыше 600 многоквартирных домах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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"После завершения отопительного сезона начнем мероприятия по замене систем центрального отопления", – добавил Бирюков.

По его словам, это позволит подготовить здания к следующему осенне-зимнему периоду. Больше всего систем отопления планируется заменить в Центральном, Северном и Северо-Западном административных округах Москвы.

"При капитальном ремонте производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования", – отметил заммэра.

Комплексный капитальный ремонт инженерных систем гарантирует не только надежную, но и безаварийную работу в зимний период, уверен Бирюков. После замены трубопроводов систему обязательно опрессовывают.

При ремонте используют лишь российские компоненты и материалы, которые отвечают всем требованиям по долговечности и надежности. В частности, в ходе работ используют отечественные биметаллические радиаторы с высокой энергоэффективностью или современные мощные конвекторы.

Ранее Сергей Собянин утвердил план капремонта домов на 2025 год. В текущем году в столице приведут в порядок 2 428 многоквартирных домов. Бирюков тогда уточнял, что с 2015 по 2024 год в Москве уже капитально отремонтировали свыше 14 500 домов, где проживает почти 4 миллиона москвичей.