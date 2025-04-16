Систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры работы

Столичную систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры работы из-за теплой погоды. Об этом в среду, 16 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы в городском правительстве Петр Бирюков.

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К текущему моменту температура теплоносителя находится на отметке плюс 75-77 градусов, что позволяет обеспечивать нагрев воды до нормативных плюс 60 градусов. Заммэра пояснил, что период межсезонья является самым сложным с точки зрения корректировки температуры в системах городского отопления.

— Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура, — отметил Бирюкова

Глава Комплекса городского хозяйства также напомнил, что работу столичной отопительной системы корректируют под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что отопительный сезон в регионе будет закончен 21 апреля.