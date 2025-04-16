В Дептрансе предупредили о шестибалльных заторах на дорогах

В настоящий момент столичные автодороги серьезно загружены, ситуация оценивается в шесть баллов. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

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Средняя скорость по городу, по данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) составила 28 километров в час.

— Интенсивное движение сейчас на: Садовом кольце в районе Валовой улицы, ТТК в районе Чурской эстакады, МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова, — говорится в Telegram-канале Дептранса.

При этом на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе сейчас свободно.

Кроме того, на внешней стороне 19-го километра МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе затруднено на два километра. Москвичей призвали выбирать пути объезда.