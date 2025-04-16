В семейном тематическом парке «Орион» пройдут работы по благоустройству

В семейном тематическом парке «Орион» начнутся работы по благоустройству части территории. Здесь создадут новую сеть дорожек и тропинок, установят малые архитектурные формы и велопарковки. В рамках проекта планируется высадка 208 деревьев: 140 лип в Колхозном саду и 68 лип на аллее перед аркой Южного входа.

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Также в Колхозном саду появится сеть дорожек из гранитной брусчатки двух месторождений — «Цветок Урала» и «Габбро», а также деревянные настилы для удобного передвижения по территории парка и к зонам кратковременного отдыха. В проект включены малые архитектурные формы, навесы и велопарковки, а также элементы освещения и навигации.

В зоне Южного входа вдоль границы Колхозного сада будет обустроен пешеходный тротуар из асфальта с гранитным бортом месторождения «Цветок Урала». Старовозрастные тополя в этих зонах заменят на европейскую липу высотой до 10 метров, которая хорошо адаптирована к климату Москвы и эффективно очищает воздух. Липа также является медоносным деревом, что позволит посетителям ВДНХ наслаждаться медовым ароматом летом. Все работы проводятся в соответствии с разрешительной документацией и выданными Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы порубочными билетами.

Кроме того, в летнем сезоне в «Орионе» откроются три новые зоны: «Детская» для самых маленьких с каруселями и аттракционами, «Семейная» для совместного времяпрепровождения детей и взрослых, а также «Экстремальная» для любителей острых ощущений. Также планируется открытие четырех комплексов аркадных аттракционов.

В 2024 году «Орион» посетили более 1,25 миллиона человек, и в этом году организаторы готовят еще больше мероприятий и развлечений для незабываемого отдыха на ВДНХ. Согласно стратегии развития ВДНХ, до 2030 года количество аттракционов в парке «Орион» увеличится более чем в три раза, рассказали в пресс-службе выставки.

Кроме того, фонтаны на Центральной аллее ВДНХ начали готовить к открытию после зимы.