Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ промоют после зимы

Специалисты вручную промывают фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Промываем фонтан «Каменный цветок» после зимы. <…> Уникальное сооружение требует бережного ухода и промывается исключительно вручную. Бронзовые и чугунные элементы и мозаики из смальты очищаем мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности промываем с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством», – говорится в публикации.

Как уточняется, перед запуском тщательно проверят техническое состояние сооружения, все конструкции в подземном коллекторе, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы.

Фонтан «Каменный цветок» создан в 1954 году по проекту архитектора Константина Топуридзе и скульптора Прокопия Добрынина.