Первые магнолии расцвели в "Аптекарском огороде" в Москве

16 апреля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" распустились первые в этом сезоне магнолии. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

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"Посетители могут увидеть бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 см на "голом" дереве – между Зеркальным каналом и более чем 220-летним дубом Гофмана. Второй магнолиевый участок расположен неподалеку от сакуры у оранжерейного комплекса", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что магнолия – один из древнейших родов растений: он возник еще до появления пчел и включает свыше 210 видов. Найденные ископаемые остатки показывают, что они росли на планете еще 20 миллионов лет назад.

Магнолии процветут примерно до середины мая, отмечают специалисты сада.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвел "трупный цветок". Растение знаменито благодаря своему трупному запаху.

Кроме того, в саду зацвели тюльпаны и нарциссы. Их можно увидеть на Весеннем фестивале цветов.