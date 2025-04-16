В Москве побит температурный рекорд 1920 года

Сегодняшний день стал самым теплым 16 апреля в Москве за все время. Температура воздуха в среду поднялась до плюс 21,2 градуса, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Как уточнил синоптик, это значение на 0,2 градуса превышает предыдущий рекорд, установленный в этот день в 1920 году. По словам Леуса, «как и ожидалось, в Москве сегодня обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха».

Ранее Тишковец заявил, что в Москве на этой неделе ожидается потепление до +22 градусов, что соответствует температуре начала летнего сезона.

12 апреля в 2025 году в столице выпал снег. По данным Гидрометцентра, «умеренный непрерывный снег» прошел в 21:00 мск. По прогнозам синоптиков, он может стать последним в этом году. Тишковец заявлял, что после снегопадов сугробы в некоторых местах достигали 30 сантиметров. Таковых не наблюдалось в городе за всю зиму 2025 года, отметил он.

14 апреля базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала, что снежный покров полностью сошел. Это подтвердили и другие станции в городе.