Новые тематические карты «Тройка» посвятили сервису «МультиТранспорт»

В Москве выпустили новые тематические карты «Тройка», посвященные запуску поездок на самокатах и велосипедах в сервисе «МультиТранспорт».

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Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы выпустили две новые тематические карты «Тройка». Посвятили их сезонному запуску поездок на самокатах и велосипедах в сервисе «МультиТранспорт», – говорится в сообщении.

Как уточняется, «МультиТранспорт» – это единый абонемент, который позволяет экономить до 30% на поездках на городском транспорте, такси, велосипедах и самокатах. Воспользоваться им и узнать подробнее о его возможностях можно в приложении «Метро Москвы».