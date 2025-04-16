Новые тематические карты «Тройка» посвятили сервису «МультиТранспорт»
В Москве выпустили новые тематические карты «Тройка», посвященные запуску поездок на самокатах и велосипедах в сервисе «МультиТранспорт».
Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Мы выпустили две новые тематические карты «Тройка». Посвятили их сезонному запуску поездок на самокатах и велосипедах в сервисе «МультиТранспорт», – говорится в сообщении.
Как уточняется, «МультиТранспорт» – это единый абонемент, который позволяет экономить до 30% на поездках на городском транспорте, такси, велосипедах и самокатах. Воспользоваться им и узнать подробнее о его возможностях можно в приложении «Метро Москвы».
«Новые тематические карты «Тройка» – это не только удобный способ оплаты проезда, но и возможность познакомить пассажиров с современным сервисом «МультиТранспорт». Благодаря ему москвичи и гости столицы могут настроить выгодный тариф для поездок на разных видах транспорта», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.