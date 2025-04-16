В разрушенном здании в 500 метрах от Кремля создадут новую сцену Большого театра

Здание бывшего ресторана «Славянский базар» на Никольской улице, располагающееся примерно в 500 метрах от Кремля, собрались реконструировать, сообщает MSK1 со ссылкой на тендер на сайте госзакупок.

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Фактически разрушенное сейчас здание примыкает к Камерной сцене имени Покровского, ставшего в 2018 частью Большого театра.

По данным из документов, там планируется создать зрительный зал с 476 местами и сценой площадью 500 квадратных метров. Сейчас закупка находится на стадии подачи заявок.

Всего на реконструкцию собираются потратить 13,1 миллиарда рублей в течение нескольких лет. Срок исполнения контракта — почти три года. Из проектной документации следует, что в аварийном здании усилят фундаменты, построят монолитные стены, колонны, лестничные клетки и несущие конструкции для крыши. Обещают также восстановить архитектурный облик фасадов на начало XX века.

Ранее «Мослента» рассказывала об истории здания. Оно было построено в 1872 году по проекту Роберта Гёдике. А сам ресторан открылся в нем на год позже, став первым в Москве рестораном русской кухни. Именно здесь в 1897 году произошла историческая встреча Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, на которой они договорились о создании Московского художественного театра.

Ресторан «Славянский базар» просуществовал до 1917 года, после чего был воссоздан в 1966-м и проработал до пожара и передачи здания театру.