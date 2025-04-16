В Москве усилили контроль пожарной безопасности

Контроль пожарной безопасности усилен на зеленых территориях столицы из-за наступления пожароопасного периода, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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— В связи с наступлением пожароопасного периода усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора и пала травы, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что в настоящее время в ТиНАО реализуется комплекс превентивных мероприятий для предотвращения природных пожаров.

— Проводится обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполняется двойная опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследуем места забора воды для авиационной техники, оборудуем подъезды к водоемам и обустраиваем пирсы, подготовили вертолетные площадки. Усилен контроль за очисткой территорий от мусора, сухой травы, аварийных и сухостойных деревьев, — рассказал Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением — с посетителями зеленых территорий проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.