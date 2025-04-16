После жарких выходных в Москве снова начнет холодать

Установившаяся в Москве жаркая для апреля погода продержится до конца недели. В выходные в столичном регионе днем будет 19-24 градуса тепла, а ночью плюс 8-11 градусов, что ощутимо выше климатической нормы. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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Однако уже в понедельник температура снизится до плюс 17-22 градусов, а на смену солнцу придут кратковременные дожди.

"Более значительное понижение ожидается после 23 апреля - дневная температура будет в пределах плюс 14-15 градусов, что для апреля приемлемо", - цитирует синоптика RT.

Конец апреля также ознаменуется кратковременными дождями. Напомним, синоптики в ближайшие дни ожидают, что тепло может побить столетний рекорд.