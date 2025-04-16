В Москве зацвели первые весенние растения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Цветение мать-и-мачехи, пролески двулистной, а также краснокнижных хохлатки плотной и медуницы неясной наблюдается на зеленых территориях столицы. Также в этом месяце ожидается цветение ветреницы лютиковой, гусиного лука, калужницы болотной, чистяка весеннего, кислицы обыкновенной.

Москвичей и гостей столицы призвали бережно относиться ко всем растениям вне зависимости от их охранного статуса.

Ранее москвичей призвали не мешать птицам размножаться.