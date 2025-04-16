В Москве пройдет гастрофестиваль «Ешь! Смотри! Люби!»
С 21 апреля по 11 мая в Москве пройдет четвертый ежегодный гастрофестиваль «Ешь! Смотри! Люби!», посвященный кинематографу и гастрономии. Шеф-повара LEA, SHE, Butler, BURO BISTRO, MEGUmi, Chin-Chin, Le carré и более 50 других ресторанов Москвы представят уникальное меню из трех позиций, созданное по мотивам известных фильмов. Партнером фестиваля выступает VK.
Ресторан LEA представит атмосферное экзотическое меню по фильму «Пираты Карибского моря», ресторан SHE заглянет в будущее с фильмом «Она», а Butler обращается к fashion-истории «Дома Gucci». Традиционные вкусы покажут Le carré с гастрономической мелодрамой «Рецепт любви» и Molon Lave с историей в духе «Щепотки перца». В Buro Bistro блюда с оригинальной подачей напомнят мюзикл «Ла-Ла Ленд», больше десятка блюд «из-под ножа» шефа, в том числе «Ботан эби» и «Тунец о-торо», в MEGUmi посвящают уникальной документальной истории «Мечты Дзиро о суши», а в Chin-Chin источником вдохновения стала бондиана и фильм «007: Координаты «Скайфолл».
Самый креативный сет получит специальный приз от VK.
Во время фестиваля в четырех ресторанах Москвы пройдут тематические встречи с актерами, режиссерами и кинокритиками, просмотры культовых кинофильмов и другие события, объединяющие мир кино и мир гастрономии. Гастрообозреватели и киноблогеры встретятся с Егором Москвитиным, Василием Бейнаровичем, Аланой Чочиевой и другими.
Гости фестиваля смогут принять участие в розыгрыше призов. Под постом в сообществе «VK Рестораны» всем желающим предлагают описать блюдо, которое могло бы перевернуть сюжет любимого фильма или сериала, и рассказать, как бы это повлияло на историю.