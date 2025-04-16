В Москве пройдет гастрофестиваль «Ешь! Смотри! Люби!»

С 21 апреля по 11 мая в Москве пройдет четвертый ежегодный гастрофестиваль «Ешь! Смотри! Люби!», посвященный кинематографу и гастрономии. Шеф-повара LEA, SHE, Butler, BURO BISTRO, MEGUmi, Chin-Chin, Le carré и более 50 других ресторанов Москвы представят уникальное меню из трех позиций, созданное по мотивам известных фильмов. Партнером фестиваля выступает VK.

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Ресторан LEA представит атмосферное экзотическое меню по фильму «Пираты Карибского моря», ресторан SHE заглянет в будущее с фильмом «Она», а Butler обращается к fashion-истории «Дома Gucci». Традиционные вкусы покажут Le carré с гастрономической мелодрамой «Рецепт любви» и Molon Lave с историей в духе «Щепотки перца». В Buro Bistro блюда с оригинальной подачей напомнят мюзикл «Ла-Ла Ленд», больше десятка блюд «из-под ножа» шефа, в том числе «Ботан эби» и «Тунец о-торо», в MEGUmi посвящают уникальной документальной истории «Мечты Дзиро о суши», а в Chin-Chin источником вдохновения стала бондиана и фильм «007: Координаты «Скайфолл».

Самый креативный сет получит специальный приз от VK.

Во время фестиваля в четырех ресторанах Москвы пройдут тематические встречи с актерами, режиссерами и кинокритиками, просмотры культовых кинофильмов и другие события, объединяющие мир кино и мир гастрономии. Гастрообозреватели и киноблогеры встретятся с Егором Москвитиным, Василием Бейнаровичем, Аланой Чочиевой и другими.

Гости фестиваля смогут принять участие в розыгрыше призов. Под постом в сообществе «VK Рестораны» всем желающим предлагают описать блюдо, которое могло бы перевернуть сюжет любимого фильма или сериала, и рассказать, как бы это повлияло на историю.