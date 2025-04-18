Более 200 экскурсий провели в Музее Победы за один день

В Музее Победы в преддверии 9 Мая существенно возрос поток посетителей. Так, например, 17 апреля установлен рекорд по количеству экскурсий. В этот день в главном здании музея на Поклонной горе провели более 220 экскурсий — программы стартовали каждые три минуты.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы видим, как растет интерес к истории и у взрослых, и у подрастающего поколения. И мы благодарим наших посетителей за то, что они выбрали именно Музей Победы, — отметили в Музее Победы.

Только в течение одного дня сотни школьников приняли участие в исторических квестах по иммерсивным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», прошла торжественная церемония вступления в ряды «Движения Первых», а кадеты несли вахту у Огня Памяти и Славы. Для активистов программы «Школьный музей Победы» состоялись экскурсии и открытые уроки в рамках работы выставки «На службе Родины», а участники финала школьной олимпиады прошли квиз по экспозиции музея в рамках московского образовательного проекта «Мой героический район». Посетителей также ждали кинопоказы в рамках киноклуба и кинофестиваля «День Победы».

— В преддверии майских праздников наши гости активно присоединяются к акции «Мы помним» и возлагают цветы к монументу Солдата-Победителя в память о героях Великой Отечественной войны, а также участвуют в акции «Голоса Победы: читаем вместе с Музеем Победы», озвучивая письма военных лет для новой экспозиции «Путь к Победе, — подчеркнули в Музее Победы.

Помимо экскурсионных программ, в эти дни на площадке музея также проходит огромное количество просветительских и образовательных мероприятий.