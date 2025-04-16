В центрах московского долголетия создали новые программы и единый календарь занятий

Этой весной в центрах московского долголетия появились новые программы, а также единый календарь с расписанием всех занятий.

© Mos.ru

Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В наших центрах московского долголетия мы создаем для жителей старшего возраста все условия, чтобы они могли не просто интересно проводить время, а активно заботиться о своем здоровье — физическом, когнитивном и эмоциональном. Это пространства, которые устроены по единому принципу и оснащены всем необходимым — от спортивных залов и кулинарных студий до библиотек и медиагостиных с компьютерами. Меньше месяца назад мы совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России запустили уникальную программу по сохранению когнитивных функций и психоэмоционального здоровья для жителей “серебряного” возраста. Уже более 20 тысяч человек записались на занятия. Чтобы участникам было удобнее планировать интеллектуальный и спортивный досуг, мы решили ввести в центрах московского долголетия новые направления занятий и единое расписание, чтобы сделать планирование досуга еще удобнее», — рассказала Анастасия Ракова.

«Зарядка долголетия» и умные тренировки

Расписание составили так, чтобы оно учитывало жизненные ритмы и запросы старших москвичей: утром — физическая активность, днем — интеллектуальная и познавательная деятельность, вечером — культурная программа. Среди новинок в едином календаре занятий — ежедневные зарядки и занятия ритмикой, а также умные тренировки «Пойдем, послушаем!». Их участники могут заниматься спортом, слушая увлекательные лекции, аудиокниги, подкасты или музыку.

Расписание охватывает все направления, важные для поддержания активности и интереса к жизни в старшем возрасте: от физкультуры и здоровья до культуры и общения. Каждое утро в центрах начинается с тренировки «Зарядка долголетия». В 10:00 проходят занятия с элементами дыхательной гимнастики, растяжки, суставной йоги и техник для развития равновесия. В 11:15 участников ждет ритмика — танцевальные движения под музыку, которые помогают не только поддерживать физическую форму, но и заряжаться хорошим настроением.

С 09:00 до 20:00 в центрах проводят умные тренировки «Пойдем, послушаем!»: на кардиотренажерах можно заниматься под записи лекций, аудиокниги и подкасты. Среди авторов аудиозаписей — нейрофизиолог Татьяна Черниговская, актер Юрий Стоянов, писатель и психолог Татьяна Мужицкая. В расписании чередуются блоки по 30 минут, а также музыкальные и медитативные аудиотреки.

Компьютерная грамотность и школы здоровья

Ежедневно с 12:00 до 14:00 центры посещают сотрудники МФЦ, которые помогают участникам проекта «Московское долголетие» получить нужные госуслуги без ожидания и очередей. Каждый четверг в 09:30 специалисты центров госуслуг также проводят занятия по цифровой грамотности. На них рассказывают, как пользоваться порталом mos.ru и другими онлайн-сервисами.

С понедельника по четверг врачи городских поликлиник проводят занятия в школах здоровья, остеопороза и сахарного диабета. Темы — профилактика заболеваний, правильный образ жизни и питание.

Нейротренировки и нейрокоррекция

Кроме того, в расписание уже включили курсы новой программы по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья: «Нейротренировка когнитивных навыков» и «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния». Занятия проходят ежедневно: нейротренировка — с 14:00 до 20:00, нейрокоррекция — с 10:00 до 18:00. Участники работают за компьютером или с нейрогарнитурами под наблюдением специалистов. Это помогает развивать память, снижать тревожность, улучшать сон и концентрацию. Оба курса разработал Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Горожан старшего возраста сопровождают сотрудники центров московского долголетия, которые прошли специальное обучение в Центре когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России. Для прохождения курсов необходимо предварительно зарегистрироваться.

Спектакли и лекции

Не теряет популярности и культурный досуг. С понедельника по пятницу показывают видеоспектакли и проводят лекции по культуре и искусству, а каждую среду в 18:00 работает киноклуб. Его можно посетить очно в центре «Пресненский» или онлайн, подключившись к трансляции из других центров. Здесь обсуждают фильмы и сериалы с экспертами в сфере кино.

Сохраняются форматы для общения и интеллектуального досуга. По четвергам с 19:00 до 20:30 работает клуб игры в квиз, где участники соревнуются в логике и эрудиции. В течение дня доступны настольные игры.

Уточнить расписание занятий в своем центре и сразу записаться можно очно в центрах московского долголетия или на сайте. Посещать центры могут все желающие москвичи старше 55 лет.

Всего в столице открыто более 140 центров московского долголетия. Они расположены почти во всех районах города и имеют удобную транспортную доступность. Каждый центр — это стильное и современное клубное пространство с бесплатным доступом для москвичей 55 лет и старше. Здесь всегда можно заняться спортом, поиграть в шахматы и бильярд, присоединиться к кулинарным мастер-классам, научиться шить и рисовать, освоить компьютер, прослушать полезные лекции и пообщаться с единомышленниками в одном из 6,5 тысячи тематических клубов. А еще — отметить свой день рождения или другой праздник с друзьями и близкими.

Проект «Московское долголетие» реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице. Он направлен на расширение возможностей участия людей старшего возраста в культурных, образовательных, спортивных и других городских мероприятиях.