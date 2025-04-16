Станцию метро "Трубная" необычно украсили к Пасхе

Станция столичного метро "Трубная" в последнее время неожиданно стала достопримечательностью - пассажиры специально стали приезжать на нее во время праздников, чтобы посмотреть на оригинальное оформление.

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Эти апрельские дни не стали исключением - на этот раз потолочный свод станции украсили к Пасхе. Под потолком разместили более 140 декоративных яиц, причем каждое расписали в лучших традициях русских узоров.

"Украшать станцию метро "Трубная" к различным праздникам стало доброй традицией. Такое решение нравится москвичам и туристам, они специально приезжают, чтобы полюбоваться и сделать фотографии. К Пасхе мы также разместили на станции тематические украшения", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

До этого станцию эффектно украсили к Международному женскому дню - тогда там появились более 400 алых роз разного размера. Их сделали из пластичного материала, который позволил повторить форму бутонов.