Москвичам разрешили поменять резину

Москвичам уже можно поменять зимнюю резину на летнюю на автомобилях за счет установившейся в столице теплой погоды, сообщили агентству «Москва» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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Там напомнили, что своевременная замена покрышек позволит избежать аварий и убережет от их быстрого износа. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях, указал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В ЦОДД напомнили, что зимние шины имеют мягкую структуру и при плюсовых температурах размягчаются сильнее, а также быстрее изнашивается протектор.

Еще в конце марте специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве началась «автомобильная весна», так как на тот момент столбики термометра стабильно показывали от 0 до плюс 5 градусов.

При этом начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин советовал автовладельцам не спешить с переходом на летнюю резину.