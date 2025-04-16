На природных территориях Москвы зацвели первые растения

На зеленых территориях Москвы сейчас наблюдается цветение мать-и-мачехи, пролески двулистной, а также краснокнижных хохлатки плотной и медуницы неясной. Об этом рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

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В департаменте добавили, что в апреле ожидается цветение ветреницы лютиковой, гусиного лука, калужницы болотной, чистяка весеннего, кислицы обыкновенной. Разнообразие травянистых растений свидетельствует о наличии подходящих для них мест в Москве.

Так, мать-и-мачеха обыкновенная — многолетнее травянистое растение, которое цветет ранней весной, начиная с марта. Появляется оно на открытых и хорошо прогреваемых южных склонах, свободных от снега. Горожане могут встретить цветок на всех природных территориях Москвы.

В фаунистическом заказнике «Долгие пруды» можно встретить пролеску двулистную — растение с голубыми цветками. В Москве распространено несколько видов пролесок, самые часто встречающиеся из них — пролеска двулистная и пролеска сибирская. Пролеску сибирскую можно обнаружить в природно-историческом парке «Останкино».

Власти Москвы призывают горожан и гостей города бережно относиться ко всем растениям вне зависимости от их охранного статуса. Каждое из них важно для экосистемы мегаполиса, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также москвичей и гостей столицы предупредили о штрафах от 3,5 тысячи рублей за повреждение вербы. Насаждения, сорванные на особо охраняемых зеленых территориях, обойдутся еще дороже.

Глава Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин высказался о новых экологических стандартах в области использования зеленого фонда столицы. Под защитой столицы площадь зеленого фонда увеличится с 20 тысяч до 100 тысяч гектаров.