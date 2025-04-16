Синоптик Тишковец рассказал о рекордно теплой «июльской» Пасхе в Москве

Температура воздуха в Москве на Пасху в воскресенье, 20 апреля, достигнет плюс 22-24 градусов, что близко к рекорду 30-летней давности и соответствует климатической норме июля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, воздух на Воскресенье Христово в столице за последние 77 лет прогревался до показателя более плюс 20 градусов только пять раз, а в последний раз — в 2014 году, когда столбики термометров показали 21,4 градуса тепла.

— Июльская Пасха: Воскресенье Христово будет одним из самых теплых в метеоистории! — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Между тем метеорологи сообщили, что в среду, 16 апреля, в столичном регионе ожидается теплая, но облачная погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–16 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут до 16–21 градусов тепла.

Глаавный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой» отметила, что погода в Москве на этой неделе будет выше климатической нормы примерно на восемь градусов. Однако уже на следующей семидневке в городе вновь начнется похолодание.