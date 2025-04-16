Москвичам пообещали аномальную неделю

В течение рабочей недели погода в Москве будет на пять градусов выше климатической нормы. Аномально теплые дни жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в среду, 16 апреля, воздух прогреется до плюс 19-21 градусов.

«В четверг в столице ожидается облачность, небольшие дожди возможны, но все равно будет высокая температура — плюс 16-18 градусов. В пятницу уже плюс 18-20 градусов. Это температуры, которые характерны для второй половины мая», — поделился информацией он.

Вильфанд отметил, что и в ночные часы показатели термометров будут высокими: так, в четверг они достигнут плюс шести-восьми градусов, а в пятницу перевалят за 10-градусную отметку. Специалист добавил, что на всей территории европейской части России температурный фон составит около плюс 20 градусов, и связал это с влиянием циклона.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на Пасху в столице прогнозируется до плюс 24 градусов.