Тепло пришло ненадолго: синоптики рассказали о погоде в Москве до конца апреля

Зима в начале этой недели стремительно сменилась летом, но и тот, и другой погодные эпизоды вполне соответствуют характеру сложного весеннего месяца — апреля.

© Вечерняя Москва

Удивлять погода умеет прекрасно. И не только в этом году. Но у людей память короткая, и снег в апреле снова стал для нас сюрпризом.

В течение этой недели Москва и Московская область будут находиться под преобладающим влиянием антициклона.

— Атмосферное давление будет повышенным, — рассказали в Гидрометцентре России. — Превышение нормы средней суточной температуры увеличится от трех градусов в понедельник до восьми к выходным. И все же атмосферные фронты северных циклонов, временами дотягиваясь до средней полосы, отметятся небольшими дождями.

16 апреля ожидается переменная облачность. Ночью местами слабый дождь, +5...+7 градусов. Днем без осадков, +20...+22. В четверг переменная облачность, без осадков. Ночью снова +5...+7, днем +21...+23. В пятницу небольшой дождь, ночью +8...+13, днем +16...+21. В субботу, переменная облачность, без осадков, ночью +7...+12, днем +18...+23.

По словам главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, на этой неделе температура в столице будет превышать климатическую норму на 7-8 градусов и соответствовать последней декаде мая.

— Апрель отчасти компенсирует недостаток тепла, который он забрал на прошлой неделе у москвичей, — отметила синоптик.

Однако волна теплой погоды надолго не задержится. Начиная со следующей недели, с понедельника, температурный фон начнет меняться и вновь приблизится к норме.

— Поэтому нужно воспользоваться хорошей погодой и теплыми днями. В апреле осадки в виде снега не ожидаются. Но это не исключает того, что он может выпасть в первых числах мая, поэтому нельзя сказать точно, что до конца весны снега уже не будет. Все возможно, — заключила Позднякова.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также рассказал о погоде в столичном регионе на ближайшую неделю. По его словам, в столицу и область пришла теплая воздушная масса, поэтому температура в течение недели будет постепенно увеличиваться.