Москвичи сдали 68 тонн ненужных одежды и книг

Всего за четыре месяца москвичи сдали почти 68 тонн одежды и книг через сервис "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru. Для этого достаточно оформить заявку, после чего к вам бесплатно приедет машина. Вещи заберут прямо из квартиры.

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Сервис этот москвичам хорошо знаком, но раньше через него сдавали в основном что-то крупногабаритное - вышедшие из строя стиральные машины, холодильники, мебель, даже старые ненужные автомобили. Все это отправляли на переработку. Но в декабре прошлого года появилась возможность сдать одежду и книги в хорошем состоянии, то есть пригодные для дальнейшего использования. Вещи поступают на склад, а уже оттуда на социальные площадки, где находят новых владельцев.

Москвичи такой возможностью стали активно пользоваться.

"В конце марта этого года был установлен новый рекорд: по одной заявке в районе Отрадное вывезли 820 кг вещей, что сравнимо с весом малолитражного автомобиля или четырех мощных мотоциклов, - рассказали в столичной мэрии. - В результате 500 кг одежды и 320 кг книг принесут пользу, вместо того чтобы отправиться на свалку".

В среднем же в рамках одной заявки вывозят около 100 кг одежды и книг. Важно учитывать, что сдать можно от четырех больших сумок, коробок или восьми пакетов стандартного размера. Из-за небольшой стопки книг к вам не поедут. Кроме того, вещи нужно подготовить для транспортировки: постирать и высушить одежду, почистить книги от пыли и аккуратно упаковать. Имейте в виду, что они вскоре отправятся нуждающимся. Подробности можно узнать на сайте сервиса.