В Москве пустят трамваи от Комсомольской площади до станции "Чистые пруды"

В столице откроют новую трамвайную линию в Красносельском и Басманном районах. Общая протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 километра.

Трамвайная линия пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к станции метро "Чистые пруды".

"Она соединит восточные районы города с южными и центральными. Протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 километра, на всем ее протяжении проведем благоустройство прилегающих территорий, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В зону работ вошли участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров".

Уже установлен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами. Для пешеходов организовали удобные проходы. Начался демонтаж покрытий. Скоро на всем протяжении будущей линии уберут воздушные провода в кабельную канализацию. Интересно, что общая длина траншей для прокладки кабельной канализации составит 85 километров. Связано это с тем, что в зоне будущих трамвайных путей расположено большое количество инженерных коммуникаций. Их перенесут в безопасное место.

Согласно проекту, на всем протяжении новой линии тротуары будут расширены до трех-шести метров, заменят их покрытие. Проезжую часть обновят. построят наземные переходы с контрастным освещением. Вдоль трамвайных путей на проспекте Академика Сахарова, Каланчевской улице и Чистопрудном бульваре оборудуют 11 приподнятых посадочных платформ и современные остановки. По завершении работ территорию озеленят: высадят 200 деревьев и разобьют 13,7 тыс. кв.м газонов. Дополнительно озеленят сквер у трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице.

Отметим, что сейчас в столице трамвайные линии охватывают 86 районов города, то есть почти половину из имеющихся. Действует 35 трамвайных маршрутов, их общая протяженность составляет 400 км. А самым длинным маршрутом является №46. Он ходит от Метрогородка до МЦД Калитники.