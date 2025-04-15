Временную разметку начали наносить на дорогах для парада Победы

Специалисты начали наносить временную разметку в центре Москвы для репетиций и парада Победы 9 Мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

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"Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади, всего будет шесть полос протяженностью 1 084 метра каждая. Кроме того, желтые линии появятся на пересечении Тверской и Моховой улиц и на Манежной площади", – уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, разметка необходима в качестве ориентира при движении военной техники. Для нее используют специальную нитрокраску желтого цвета.

Работы будут проводиться в ночное время с частичным ограничением движения транспорта. В связи с этим водителям рекомендовано соблюдать внимательность.

Ранее в честь 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в столице украсили 65 автобусов и 14 электробусов. Наземный транспорт декорируют к 9 Мая каждый год, но в этот раз было сделано новое оформление.

Между тем в начале апреля в парке "Красная Пресня" начала работу фотовыставка "Правнуки Победы". На ней представлены истории о подвигах предков, собранные руководителями патриотических клубов, курсантами, активистами молодежных организаций и участниками СВО. Экспозиция доступна для посещения до 30 апреля.