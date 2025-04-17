Лауреатов инициативы «Горячее сердце» наградят в Музее Победы

Церемония награждения лауреатов Всероссийской инициативы «Горячее сердце» пройдет 24 апреля в Зале Славы Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Инициатива реализуется в нашей стране с 2013 года. Ее основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации», – рассказали организаторы.

В пресс-службе напомнили, что за годы проведения проекта награды получили сотни юных героев из России и других стран.

«В 2025 году в адрес оргкомитета поступило 809 представлений на награждение из Российской Федерации и иностранных государств.

По итогам заседания наградной комиссии определены 217 лауреатов, в том числе шесть общественных организаций и объединений. 15 лауреатов представляют пять зарубежных стран: Абхазию, Армению, Беларусь, Египет и Приднестровскую Молдавскую Республику» – уточнили в музее.

Организаторы отметили, что церемония пройдет под девизом «На защите Отечества во все времена!». В Год защитника Отечества и в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в центре внимания окажутся участники специальной военной операции, Герои России и кавалеры ордена Мужества.