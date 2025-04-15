В Москве социальные координаторы помогли 150 тыс. горожан

Социальные координаторы с момента начала работы в столичных стационарах решили 350 тыс. немедицинских вопросов. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Связаться с родственниками, помочь восстановить документы и сопроводить при выписке: за 3,5 года социальные координаторы и психологи помогли 150 тысячам горожан. Сейчас во всех стационарах города работают социальные координаторы. Всего с момента запуска проекта они решили 350 тыс. немедицинских вопросов", - написал Собянин.

Он уточнил, что почти треть вопросов касается психологической поддержки. Специалисты помогают справиться с тревогами, настроиться на лечение, вернуть силы и мотивацию.

"Социальные координаторы делают важнейшую работу: окружают пациентов заботой, помогают сохранить эмоциональное равновесие и уверенность, которые так нужны на пути к выздоровлению", - отметил Собянин.

По его словам, с ноября прошлого года в столице действует сервис сопровождения пациентов 65+ при выписке из стационара. Координаторы помогают пожилым людям собрать вещи, вызвать такси, связаться с близкими или соцработником. Присутствие социальных координаторов заметно снижает непрофильную нагрузку на врачей и медперсонал. Благодаря этому специалисты могут больше времени уделять лечению и заботе о здоровье пациентов.

Кроме того, для людей с онкологическим диагнозом работает Московская служба онкопсихологов, которая организует индивидуальные и групповые занятия для пациентов и их близких. Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, психологи поддерживают пациентов и их близких на всех этапах лечения, доступен дистанционный формат поддержки - специальная платформа для онлайн-консультаций по видеосвязи "Психология для жизни". Всего с момента запуска проекта онкопсихологи провели свыше 18 тыс. консультаций.

"Порой после выписки человеку может потребоваться особый уход. Для москвичей, которые самостоятельно заботятся о своих близких, работает бесплатный проект "Школа родственного ухода". Специалисты школы не только обучают профессиональным навыкам, но и оказывают дальнейшую поддержку на дому", - добавил мэр.

О социальной помощи

Как поясняется в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, во всех взрослых и детских городских клиниках пациенты могут получить необходимую социальную помощь с 2022 года. Для этого не нужно писать никаких заявлений, достаточно обратиться к одному из 120 социальных координаторов и 40 психологов, работающих в стационарах столицы. Специалист уточнит потребности пациента, изучит его жизненные обстоятельства, разработает индивидуальный маршрут помощи и предложит варианты решения в случае кризисной ситуации. Именно социальные координаторы теперь связываются с родственниками, если пациент не может позвонить сам, и занимаются более сложными случаями вроде содействия при восстановлении утерянных документов.

Передовой опыт Москвы применяют и в других городах России - Липецке и Хабаровске. В ближайшее время к проекту планирует присоединиться Тюменская область.