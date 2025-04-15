14 апреля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый учебный корпус во Внукове.

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Трехэтажное здание на улице Летчика Грицевца вошло в состав школы № 1788. Теперь ученикам не придется заниматься во вторую смену или ездить по другим корпусам.

— Школа красивая, больше, чем старая, — прошлась по коридорам ученица 5-го класса Юля Ганзина.

Шестиклассница София Позднякова также оценила современный дизайн школы и новый актовый зал. Девочка занимается в театральной студии. Недавно в репертуаре появился спектакль «Аладдин», в котором София исполняет роль обезьянки Абу.

— Творчество — неотъемлемая часть жизни нашей школы, — сказала заместитель директора по содержанию образования школы № 1788 Ирина Рыбина. — У нас есть танцевальные, хоровые коллективы, а также своя школьная филармония.

Но, конечно, основной упор — на образовательных программах. Начиная с пятого класса ребята пробуют себя в разных проектах, чтобы к старшей школе определиться с профилем и сосредоточиться на предметах, которые пригодятся им в будущем.

Десятиклассник Кирилл Хайбуллоев уже точно решил стать военным. Каждое лето вместе с товарищами из поискового отряда «Пламя» парень ездит на раскопки. Находки времен Великой Отечественной войны хранятся в школьном музее. Часть экспозиции Кирилл показал мэру Москвы.

— Лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, мастерская, спортзалы — сделали все необходимое, чтобы вы были самыми лучшими, — Сергей Собянин поздравил с новосельем педагогов и учеников.

НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Как сообщил Сергей Собянин в соцсетях, московские школьники и студенты колледжей смогут принять участие в Большой арктической экспедиции. В отряд попадут ребята, которые пройдут строгий отбор. Двухнедельная экспедиция на мыс Челюскин, крайнюю северную точку Евразии, пройдет в конце июля — начале августа. Путешественники изучат арктические мхи и лишайники, флору и фауну моря Лаптевых.