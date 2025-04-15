В Москве в выходные пройдут кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора"

Встречаем выходные, полные дружбы и бега! 19 и 20 апреля в парке "Битцевский лес" пройдут традиционные кроссы от команды Бегового сообщества - "Быстрый пес" и "Лисья гора". Участники смогут пробежать 2 км вместе со своими питомцами, попробовать себя в классическом кроссе на дистанциях от 2 до 8 км и разделить эмоции с друзьями в смешанной эстафете 4х1 км. А болельщики - поддержать родных и близких во время соревнований. Независимо от формата участия, этот беговой уик-энд подарит всем гостям яркие эмоции, теплую семейную атмосферу и улыбки единомышленников.

© Российская Газета

"Кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора" - это особые, значимые события для нашей команды. Прежде всего, благодаря душевной, даже семейной атмосфере. Здесь спортивные достижения и соперничество отходят на второй план. Эти события притягивают как любителей бега, так и тех, кто хочет отвлечься от городской суеты, провести время на природе, встретиться с единомышленниками, отдохнуть семьей, пообщаться, обменяться улыбками и насладиться моментом. Мы рады, что нам удалось организовать по-настоящему дружное комьюнити, ведь бег - это не только про рекорды и высокие достижения, это еще и про общение и взаимоподдержку", - поделился Дмитрий Тарасов, директор кроссов "Быстрый пес" и "Лисья гора", сооснователь Бегового сообщества.

Беговые выходные начнутся с праздника дружбы. 19 апреля пройдет кросс "Быстрый пес". Пушистые бегуны в команде с хозяевами преодолеют 2 км по грунтовым дорожкам под звонкий смех и веселый лай соперников.

Старт будет разделен на несколько волн с интервалами между группами, чтобы обеспечить комфорт и безопасность всех участников. Каждый пушистый спортсмен получит именной стартовый номер, как у настоящих атлетов. На финише всех четвероногих бегунов будет ждать медаль, а победителей и их хозяев - денежные вознаграждения и кубки.

По количеству зарегистрированных участников лидирующую позицию занимает возрастная категория бегунов старше 35 лет - около 52,8 %. Эту группу почти догоняют участники от 23 до 34 лет - их около 45,1 %.

Второй год подряд генеральным партнером забега выступает сеть зоомагазинов "Зоозавр". Для участников и гостей мероприятия команда сети совместно с партнерами подготовила интересные спортивные и образовательные активности и много подарков, а победителей забега ждут сертификаты на покупки в магазинах сети и призы для пушистых участников.

Перед дружба-кроссом пройдет IV этап Студенческого кубка Бегового сообщества (СКБС) сезона 2024/25. Женщины преодолеют 4 км, мужчины - 6 км, затем пройдет смешанная эстафета 4х1 км. Победителей всего сезона определят в мае - после последнего, пятого, этапа соревнований.

Завершит спортивные выходные кросс "Лисья гора" - беговая классика, которая может преподнести сюрпризы. Для любителей бодрящего весеннего ветра и бега по грунтовым тропинкам этот кросс станет одним из самых интересных и непредсказуемых стартов.

Соревнования пройдут 20 апреля в соответствии с мировыми стандартами проведения кроссов. Участников ждет кольцевая трасса, широкая стартовая линия и раздельные старты для мужчин и женщин: девушки 18-19 лет пробегут 2 км, юноши 18-19 лет и женщины от 35 лет - 4 км, женщины 20-34 и мужчины от 35 лет - 6 км, мужчины 20-22 и 23-34 - 8 км.

Кроме того, каждый участник кросса сможет пробежать дистанцию 1 км в дружной команде - после индивидуальных забегов пройдет эстафета 4х1 км.

На момент завершения основной онлайн-регистрации наибольший интерес проявили участники старше 35 лет - почти 59 % всех зарегистрированных. Еще 35 % - бегуны в возрасте от 23 до 34 лет.

Все участники соревнований на финише по традиции получат значки с символикой кросса. Победители и призеры в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин будут награждены денежными призами, кубками и подарками. Такие же трофеи получат три команды, которые первыми пересекут финишную черту в эстафете.