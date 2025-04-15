Большой Московский цирк подготовил номера к 80-летию Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Большой Московский цирк подготовил номера, которые представят в рамках всемирного фестиваля циркового искусства «Идол». Об этом журналистам сообщил генеральный директор учреждения Эдгард Запашный.

«В рамках 80-летия Великой Победы мы подготовили несколько цирковых номеров, произведений, которые будут показаны на манеже Большого Московского цирка в рамках всемирного циркового фестиваля «Идол». Продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе подготовил номер воздушной гимнастки Алисы Вардосанидзе, который сделан по мотивам знаменитого оскароносного фильма «Утомленные солнцем» Никиты Сергеевича Михалкова», – сказал Запашный.

Он добавил, что народного артиста РСФСР, режиссера Никиту Михалкова пригласили на цирковой фестиваль «Идол», чтобы он увидел номер и лично познакомился с гимнасткой Вардосанидзе.