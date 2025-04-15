В парке «Сокольники» оборудовали новый участок для отдыха и спорта

Первый «добрососедский участок» появился на второстепенном входе в парк «Сокольники». Он расположен на пересечении улицы Сокольнический Вал и Митьковского проезда со стороны улицы Шумкина. Его основная задача — выделить ничем не приглядный вход в парк и обеспечить отдыхающих всеми необходимыми сервисами. Пространство ориентировано в первую очередь на жителей близлежащих кварталов, многие из которых часто приходят в парк и смогут почувствовать себя здесь в привычной обстановке, как будто в своем дворе. Мероприятия проведены в рамках первого этапа работ по благоустройству и реабилитации территории. Об этом рассказал Владимир Алябьев, заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта.

«На этом участке обустроили детскую площадку площадью более 540 квадратных метров. Чтобы сделать игру ребят разнообразнее и интереснее, на площадке появились элементы из геопластики — искусственные неровности. На них смонтировали горку, а в них — тоннели для пряток и лазания. Также есть карусель-вертушка, качели-балансир, разговорные трубы. Есть и интерактивные панели с оптическими иллюзиями — это не просто один из элементов игровой зоны, а хороший инструмент, который стимулирует когнитивные процессы, улучшает моторику и способствует социализации. Кроме того, здесь установлен навес, под которым размещены светящиеся качели, скамьи в форме монеток и подвешены буи для катания. Игровая зона рассчитана на ребят в возрасте от нуля до девяти лет», — отметил Владимир Алябьев.

Идея оформления этой площадки состоит в том, чтобы соединить оборудование разных видов: одно — похожее на то, что делается руками на даче, другое — современное. Они дополняют друг друга и позволяют создавать всевозможные сценарии для игр и творчества. Поскольку площадка располагается под деревьями, ее покрытие выполнено из влагопропускающего гравийного материала.

На «добрососедском участке» также оборудована воркаут-зона площадью 181 квадратный метр. Там установлены рукоход, брусья, сетка для лазания, пилатес-сферы, мини-комплекс ГТО с перекладинами для подтягивания и шведской стенкой. Эта зона тоже размещена под деревьями, поэтому ее покрытие выполнено из гравийного материала, пропускающего влагу и воздух.

Кроме того, на этом участке проложили дорожки и смонтировали освещение. Скоро здесь начнут работать общественные павильоны с праздничным декоративным оформлением.

Такие «добрососедские участки» в результате реализации проекта по обновлению парка появятся на нескольких второстепенных входах.

Идея оформления павильонов в «Сокольниках» начинается с истории парка как места праздничных гуляний. Сформирована линейка декорирования павильонов: природная, праздничная облегченная и праздничная. Основная идея дизайна — вызывать теплые и счастливые ассоциации у посетителей, чтобы павильоны были словно маяки радости и детства и служили ориентирами в мрачную дождливую погоду. Этому в том числе служат светящиеся праздничные украшения: воздушные шары, бусы, звезды.