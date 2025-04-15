15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии такси за последние 15 лет.

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Мэр сообщил, что за эти годы властям удалось полностью легализовать рынок таксомоторных перевозок.

— Сегодня в Москве и Московской области работают почти 200 тысяч автомобилей такси — парк вырос на 15 процентов только за последний год, — отметил он.

Средний возраст машин составляет всего 3,2 года. Мэр подчеркнул, что это один из самых молодых таксопарков в Европе.

— В прошлом году такси воспользовались больше 632 миллионов пассажиров, а в день пассажиропоток составлял 1,73 миллиона пассажиров — это рекордный показатель, — сообщил Сергей Собянин.

Он добавил, что последние 15 лет стали временем возрождения московского такси.

— Особое внимание уделяем качеству сервиса и безопасности, — подчеркнул мэр. — С прошлого года в Москве действует аттестация водителей такси, с 1 марта 2025 года она стала обязательной. Все активные водители Московского региона уже сдали экзамен.

Кроме того, с 1 сентября 2023 года службы заказа такси, согласно новому закону, несут ответственность перед пассажирами. Теперь они следят, чтобы поездки осуществлялись только квалифицированными водителями.

— В перспективе — переход на экологичный транспорт. К 2030 году до половины парка такси составят электромобили, — сообщил мэр.

Результатом работы властей стало повышение комфорта и безопасности перевозок. С 2019 года количество ДТП с участием такси сократилось на четыре процента.