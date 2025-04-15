На западе Москвы построят деловой комплекс по программе КРТ

На западе Москвы назначенный городом оператор проведёт редевелопмент участка площадью 1,21 га в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок расположен на улице Неверовского, в шаговой доступности от станции метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии. Как отметил Ефимов, планируется создать современное деловое пространство.

«Вложения в проект оцениваются примерно в 19 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 668 млн рублей. Благодаря редевелопменту площадки в районе Дорогомилово создадут 1,6 тыс. рабочих мест», — сообщил заместитель мэра.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, градостроительный потенциал площадки — 56 тыс. кв. м недвижимости. На территории делового комплекса разместят объекты торговли, кафе, рестораны, отделения банков, офисы.

«Кроме того, предусмотрено благоустройство территории и организация местной улично-дорожной сети», — добавил Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки на западе города.

В общей сложности в Москве реализуют более 300 проектов КРТ. Их общая площадь составляет около 4,2 тыс. га. Работу ведут по поручению Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Нагатино-Садовники реорганизуют три участка по программе комплексного развития территорий. Общая площадь участков, расположенных на Варшавском шоссе и Нагатинской улице недалеко от станции метро «Нагатинская», составляет 1,57 га.