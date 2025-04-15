Масштабный проект «Лето в Москве» начнется 1 июня

С 1 июня по август в каждом районе столицы пройдут ежедневные бесплатные мероприятия, преимущественно на открытом воздухе.

Об этом во вторник, 15 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.По словам главы столицы, проект объединит ключевые фестивали лета. Например, «Вкусы России», «Театральный бульвар», «Сады и цветы», «Времена и эпохи», «Усадьбы Москвы», «Москва на волне. Рыбная неделя».

Также появятся новинки сезона: музыкальные, спортивные, молодежные и патриотические события, а также творческий лагерь «Молодежь Москвы» в кинопарке «Москино» с программами по КВН, вокалу, кино, продюсированию и другим направлениям.

А для предпринимателейе будет возможность провести мероприятия на своих площадках или в 200 городских пространствах и представить товары в 13 арт-павильонах «Сделано в Москве». В 2024 году проект посетили более 38 миллионов человек, говорится в Telegram-канале Сергея Собянина.Также мэр подвел итоги масштабного городского проекта «Зима в Москве». По его словам, в мероприятиях приняли участие почти 30 миллионов жителей и гостей столицы.