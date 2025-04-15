Собянин: Масштабный проект «Лето в Москве» начнется 1 июня

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С 1 июня по август в каждом районе столицы пройдут ежедневные бесплатные мероприятия, преимущественно на открытом воздухе.

Масштабный проект «Лето в Москве» начнется 1 июня
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Об этом во вторник, 15 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.По словам главы столицы, проект объединит ключевые фестивали лета. Например, «Вкусы России», «Театральный бульвар», «Сады и цветы», «Времена и эпохи», «Усадьбы Москвы», «Москва на волне. Рыбная неделя».

Также появятся новинки сезона: музыкальные, спортивные, молодежные и патриотические события, а также творческий лагерь «Молодежь Москвы» в кинопарке «Москино» с программами по КВН, вокалу, кино, продюсированию и другим направлениям.

А для предпринимателейе будет возможность провести мероприятия на своих площадках или в 200 городских пространствах и представить товары в 13 арт-павильонах «Сделано в Москве». В 2024 году проект посетили более 38 миллионов человек, говорится в Telegram-канале Сергея Собянина.Также мэр подвел итоги масштабного городского проекта «Зима в Москве». По его словам, в мероприятиях приняли участие почти 30 миллионов жителей и гостей столицы.

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