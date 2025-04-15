В Москве стартовал шашлычный сезон

В Москве официально открылся шашлычный сезон - вместе с ним заработал сервис платного бронирования мангальных беседок. Как сообщает «Вечерняя Москва», в 14 столичных парках доступны более 160 оборудованных площадок. Забронировать беседку можно через сайт «Мосбилет».

Стоимость -от 750 рублей за четыре часа. Продлить время нельзя, а при неявке деньги не возвращаются. Власти напоминают: разводить огонь можно только в специально отведённых местах. За нарушения - будь то заезд на авто, выгуливание собак или костёр вне зоны - грозят штрафы до 50 тысяч рублей.