В кинопарке «Москино» выступили создатели трюков из Гильдии каскадеров России

Программа выходных была посвящена Дню космонавтики.

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12 апреля в России отмечался День космонавтики. В честь праздника в кинопарке «Москино» состоялся творческий вечер, посвященный Юрию Гагарину, выступили профессиональные каскадеры, прошли интерактивные спектакли и концерты, а также веселые игры с заданиями для детей и взрослых.

Творческие вечера и квесты

12 апреля в «Театре Гонзаги» с лекцией выступила вице-президент Гильдии каскадеров Союза кинематографистов России Варвара Никитина. Она рассказала о непростой работе, которой занимается уже 30 лет, раскрыла секреты съемок космических полетов и показала, как работает гимбал — устройство для имитации движения летательного аппарата. Зрителям тоже предложили испытать эмоции от такого полета, а выступления каскадеров расширили представление об этой профессии.

«Такие встречи очень нужны, потому что они дают возможность зрителям познакомиться с кухней кино, узнать тонкости и секреты у профессионалов. Таким образом, кинопарк “Москино” объединяет зрителей и создателей. Когда я приехала сюда в первый раз, тут было построено пять натурных площадок. Я не ожидала, что это будет настолько глобальный и стремительно развивающийся проект. Здесь строятся уникальные декорации, благодаря которым процесс кинопроизводства становится более комфортным. На натурной площадке “Соборная площадь Москвы” мы снимали фильм “Петр I”, и у нас там были очень сложные трюковые сцены, которые мы смогли реализовать именно в кинопарке. Мы также снимали здесь проект “Разыскивается Дед Мороз”, и скоро эти картины появятся на экранах. Кроме того, в ближайшее время пройдет фестиваль каскадеров, в котором мы с радостью будем участвовать», — поделилась впечатлениями Варвара Никитина.

Постановщик трюков подчеркнула, что работать в кинопарке очень комфортно, а творческий процесс организован на высшем уровне.

13 апреля в образовательном центре прошел творческий вечер, посвященный Юрию Гагарину. Юлия Костина, заведующая отделом научно-методической работы Музея космонавтики, рассказала о первом полете человека в космос и об открытиях, которые были сделаны благодаря этому событию.

В декорациях «Москва 1940-х годов», «Палаты князя Андрея», а также на центральной площади и у «Ковбойского городка» прошел квест «Космический рубеж». Участники упражнялись в знаниях физики, ловили коварного инопланетянина Зикзакзока, а еще восстанавливали энергосистему Земли, планету от катастрофы.

Спектакли, концерты и кинопоказы

12 и 13 апреля в «Театре Гонзаги» показывали интерактивный спектакль «Неистовые космисты». Юные зрители и их родители увидели на сцене известных исследователей космоса, а еще поучаствовали в веселых играх.

«Нам понравилась детализация персонажей, запомнились костюмы Константина Циолковского, Юрия Гагарина, удивило, насколько похожими получились лица великих ученых и космонавтов. Дети с удовольствием потом фотографировались с героями спектакля. Здорово, что ребята были вовлечены в спектакль, их пригласили на сцену и они поучаствовали в представлении. Очень приятное впечатление», — рассказал зритель Артем Федоров.

Гости отметили, что костюмы были сделаны очень реалистично, а спектакль помог больше узнать о космосе и познакомиться с его первооткрывателями.

13 апреля со сцены звучали хиты мирового кинематографа. Зрители услышали композиции из знаменитых диснеевских мультфильмов, советских кинолент и популярных мюзиклов.

В выходные в кинотеатре «Москино кинопарк» прошли показы фильмов о семейных ценностях, любви и дружбе. Гости оценили комедию «Батя-2. Дед» — она возвращает зрителя вместе с героями в детские воспоминания о родном доме и незабываемых моментах, которые так хочется вернуть. Растрогала зрителей и смешная лента «Все, что тебя касается» о поисках отца и музыке, которая объединяет сердца. А фильм «Пальма-2» рассказал историю потерявшегося медвежонка, который обретает настоящую семью и верных друзей.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь уже завершен первый этап развития: построены 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. Среди них декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входит кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».